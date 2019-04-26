Актёр Борис Клюев прокомментировал смерть Быстрицкой

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Анна Круглова
Актёр Борис Клюев в беседе с RT выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки СССР Элины Быстрицкой.
Актёр Борис Клюев прокомментировал смерть Быстрицкой
  • © Сергей Пятаков
  • РИА Новости

«Последний раз я с ней созванивался на её день рождения (Быстрицкая родилась 4 апреля. — RT). Она тогда уже не могла говорить. Тут ничего не поделаешь. Беда и болезнь. Её сестра, Соня, со мной разговаривала», —  рассказал Клюев.

Он выразил сожаление в связи с произошедшим.

«Но она прожила очень достойную и красивую жизнь. Она замечательный, чудесный человек. Красивая женщина, талантливая, удивительно упорная, с удивительным характером. На протяжении многих лет мы были партнёрами на сцене, у нас были дружеские, очень хорошие отношения.  Последний раз она играла со мной несколько лет назад в спектакле «Любовный круг», — добавил актёр. 

Народная артистка СССР актриса театра и кино Элина Быстрицкая умерла в возрасте 91 года.

Соболезнования выразили актриса Людмила Хитяева и режиссёр Владимир Бортко

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