Актёр Борис Клюев прокомментировал смерть Быстрицкой
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- РИА Новости
«Последний раз я с ней созванивался на её день рождения (Быстрицкая родилась 4 апреля. — RT). Она тогда уже не могла говорить. Тут ничего не поделаешь. Беда и болезнь. Её сестра, Соня, со мной разговаривала», — рассказал Клюев.
Он выразил сожаление в связи с произошедшим.
«Но она прожила очень достойную и красивую жизнь. Она замечательный, чудесный человек. Красивая женщина, талантливая, удивительно упорная, с удивительным характером. На протяжении многих лет мы были партнёрами на сцене, у нас были дружеские, очень хорошие отношения. Последний раз она играла со мной несколько лет назад в спектакле «Любовный круг», — добавил актёр.
Народная артистка СССР актриса театра и кино Элина Быстрицкая умерла в возрасте 91 года.
Соболезнования выразили актриса Людмила Хитяева и режиссёр Владимир Бортко.