Актриса Хитяева выразила соболезнования в связи со смертью Быстрицкой

Советская и российская актриса театра и кино Людмила Хитяева в беседе с RT выразила соболезнования в связи со смертью народной артистки СССР Элины Быстрицкой.

«Мы вместе работали над большой картиной «Тихий Дон». Мы много говорили про жизнь, Элина была в прекрасной форме. Её душу спасал театр, она тогда ещё работала в Малом театре. Каждому природа даёт фору в жизни, у каждого свой счёт. Элина дожила до мощной даты. Конечно, это горько, все мы уходим», — сказала она.

Хитяева также добавила, что «Быстрицкая много преподавала и у неё была очень бурная жизнь».

Народная артистка СССР актриса театра и кино Элина Быстрицкая умерла в возрасте 91 года.