Бортко выразил соболезнования в связи со смертью Быстрицкой

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Анна Лушникова
Режиссёр Владимир Бортко, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, в беседе с RT выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки СССР Элины Быстрицкой.
Бортко выразил соболезнования в связи со смертью Быстрицкой
  • © Сергей Пятаков
  • РИА Новости

«Это действительно печальная новость. Бывают актёры одной роли в силу разных обстоятельств. У Элины Авраамовны тоже, казалось бы, была одна самая заметная. Но в отличие от многих, она сыграла ещё много ролей в театре и в кино», — сказал депутат.

По словам Бортко, то, что делала Быстрицкая, «было просто замечательно».

«Это большая потеря. Есть люди, которые, когда присутствуют, значит есть время. А когда их нет, значит время ушло», — сказал он.

Народная артистка СССР актриса театра и кино Элина Быстрицкая умерла в возрасте 91 года.

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