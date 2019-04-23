Сергей Гармаш отменил творческую встречу из-за проблем со здоровьем

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Народный артист России Сергей Гармаш отменил творческую встречу с сотрудниками завода «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде из-за проблем со здоровьем. Об этом рассказала жена актёра Инна Тимофеева.
Сергей Гармаш отменил творческую встречу из-за проблем со здоровьем
  • © Иван Руднев
  • РИА Новости

Как сообщает Пятый канал, актёр мог «подхватить вирус», из-за чего у него поднялась высокая температура. Гармашу потребовалась помощь врачей.

По словам помощника артиста Олега Будрина, на самочувствие мужчины могли повлиять ночные съёмки.

«Да чувствует он себя нормально, просто там ночные съёмки блоком стоят, а погода сами знаете какая. У нас далеко не Голливуд, поэтому в чём снимаешься — в том и отдыхаешь», — отметил Будрин.

Ранее была госпитализирована актриса Алла Демидова, причиной стало повышенное давление.

Также газета «Известия» сообщала, что актриса Лидия Федосеева-Шукшина госпитализирована с острым инфарктом.

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