Актриса Алла Демидова госпитализирована
- © РИА Новости
«С Аллой Сергеевной всё хорошо. Она на плановом обследовании, просто поднялось давление», — сказал собеседник агентства.
На странице «Гоголь-центра» в социальной сети «ВКонтакте» сообщается, что запланированный на 7 апреля спектакль «Ахматова. Поэма без героя» с участием Демидовой переносится на 22 июня в связи с плохим самочувствием актрисы.
В феврале газета «Известия» сообщала, что актриса Лидия Федосеева-Шукшина госпитализирована с острым инфарктом.