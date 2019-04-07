Актриса Алла Демидова госпитализирована

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В Москве госпитализировали актрису Аллу Демидову. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Гоголь-центра».
Актриса Алла Демидова госпитализирована
  • © РИА Новости

«С Аллой Сергеевной всё хорошо. Она на плановом обследовании, просто поднялось давление», — сказал собеседник агентства.

На странице «Гоголь-центра» в социальной сети «ВКонтакте» сообщается, что запланированный на 7 апреля спектакль «Ахматова. Поэма без героя» с участием Демидовой переносится на 22 июня в связи с плохим самочувствием актрисы.

В феврале газета «Известия» сообщала, что актриса Лидия Федосеева-Шукшина госпитализирована с острым инфарктом.

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