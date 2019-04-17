Башкирский театр получил специальную премию «Золотой маски»

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Башкирский театр драмы имени Мажита Гафури удостоен специальной премии жюри драматического театра и театра кукол «За сценическое прочтение романа Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза». Об этом сообщает Mkset.ru.
Башкирский театр получил специальную премию «Золотой маски»
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Кроме того, главный режиссёр Башкирского театра оперы и балета Филипп Разенков получил награду за мюзикл «Римские каникулы» в Новосибирском театре музыкальной комедии.

Эта же постановка стала лучшей в номинации «Оперетта-мюзикл/Спектакль».

Ранее стало известно, что постановка режиссёра Кирилла Серебренникова «Нуреев» в Большом театре стала победителем в номинации «Лучший спектакль в балете».

Gorod55.ru сообщал, что губернатор Омской области Александр Бурков подписал указ об учреждении ежегодной премии за лучшую мужскую роль в память о народном артисте СССР Михаиле Ульянове.

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