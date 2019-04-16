«Нуреев» получил «Золотую маску» как лучшая постановка в балете

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Постановка режиссёра Кирилла Серебренникова «Нуреев» в Большом театре стала победителем в номинации «Лучший спектакль в балете», сообщает РИА Новости.
«Нуреев» получил «Золотую маску» как лучшая постановка в балете
  • РИА Новости

Приз за лучшую мужскую роль получил Вячеслав Лопатин за партию ученика в балете «Нуреев». «Золотую маску» за этот спектакль также получил хореограф Юрий Посохов.

Премия за лучшую женскую роль в балете и современном танце досталась Екатерине Крысановой, исполнившей партию Джульетты в спектакле Большого театра «Ромео и Джульетта». Также работа над спектаклем принесла победу дирижёру Павлу Клиничеву.

Лучшим спектаклем в современном танце признана постановка «Минус 16» Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

В октябре Серебренников был трижды номинирован на российскую национальную театральную премию «Золотая маска».

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