В Омской области учредили театральную премию в память о Михаиле Ульянове
- РИА Новости
Награда призвана увековечить память актёра и режиссёра — уроженца Омской области.
Положение о премии поручено разработать региональному Минкультуры.
Теперь в области будут вручать две премии за лучшую мужскую театральную работу года: одну — имени народного артиста СССР Александра Щёголева, вторую — губернатора Омской области, учреждённую в память об Ульянове.
Ранее progorod43.ru сообщал, что в Кирове вручили региональную театральную премию «Удача года».