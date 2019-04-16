В Омской области учредили театральную премию в память о Михаиле Ульянове

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Губернатор Омской области Александр Бурков подписал указ об учреждении ежегодной премии за лучшую мужскую роль в память о народном артисте СССР Михаиле Ульянове, сообщает Gorod55.ru.
В Омской области учредили театральную премию в память о Михаиле Ульянове
  • РИА Новости

Награда призвана увековечить память актёра и режиссёра — уроженца Омской области.

Положение о премии поручено разработать региональному Минкультуры.

Теперь в области будут вручать две премии за лучшую мужскую театральную работу года: одну — имени народного артиста СССР Александра Щёголева, вторую — губернатора Омской области, учреждённую в память об Ульянове.

Ранее progorod43.ru сообщал, что в Кирове вручили региональную театральную премию «Удача года».

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