В Омской области учредили театральную премию в память о Михаиле Ульянове

Губернатор Омской области Александр Бурков подписал указ об учреждении ежегодной премии за лучшую мужскую роль в память о народном артисте СССР Михаиле Ульянове, сообщает Gorod55.ru.

РИА Новости

Награда призвана увековечить память актёра и режиссёра — уроженца Омской области. Положение о премии поручено разработать региональному Минкультуры. Теперь в области будут вручать две премии за лучшую мужскую театральную работу года: одну — имени народного артиста СССР Александра Щёголева, вторую — губернатора Омской области, учреждённую в память об Ульянове. Ранее progorod43.ru сообщал, что в Кирове вручили региональную театральную премию «Удача года».