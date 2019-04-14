В Воронеже умерла художница Ксения Успенская

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В Воронеже на 97-м году жизни скончалась известная художница Ксения Успенская, передаёт Newinform со ссылкой на региональное отделение Союза художников России.
В Воронеже умерла художница Ксения Успенская
  • © Воронежское региональное отделение СХ России

Отмечается, что причины произошедшего к настоящему времени неизвестны.

Как уточняет Inforeactor, картина Успенской «Не взяли на рыбалку» стала хрестоматийной, в 1955 году её приобрели представители Третьяковской галереи.

«Картина стала иллюстрацией в учебнике «Родная речь», — указано в тексте.

Ранее сообщалось, что народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Исполнительный директор Гильдии актёров кино России Валерия Гущина в беседе с порталом «Дни.ру» рассказала о благотворительной деятельности актёра.

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