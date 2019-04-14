В Воронеже умерла художница Ксения Успенская
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Отмечается, что причины произошедшего к настоящему времени неизвестны.
Как уточняет Inforeactor, картина Успенской «Не взяли на рыбалку» стала хрестоматийной, в 1955 году её приобрели представители Третьяковской галереи.
«Картина стала иллюстрацией в учебнике «Родная речь», — указано в тексте.
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