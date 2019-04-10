В Казани похоронили экс-члена ЦИК Лихачёва

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Бывшего члена Центральной избирательной комиссии России Василия Лихачёва похоронили на Арском кладбище в Казани.
В Казани похоронили экс-члена ЦИК Лихачёва
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

«Василия Лихачёва похоронили на Арском кладбище Казани», — говорится в тексте на сайте Госсовета Татарстана.

Отмечается, что проститься с политиком пришли сотни жителей города, многие из которых работали или учились вместе с ним.

Лихачёв скончался 8 апреля на 68-м году жизни вследствие продолжительной болезни.

Ранее сообщалось, что народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Исполнительный директор Гильдии актёров кино России Валерия Гущина в беседе с порталом «Дни.ру» рассказала о благотворительной деятельности актёра.

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