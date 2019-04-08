Мединский прокомментировал изменение меры пресечения Серебренникову
- РИА Новости
«Я отношусь к этому положительно, поскольку подобные жёсткие меры ограничения свободы при нарушениях законности экономического характера — вне зависимости от связей со сферой культуры — нам всегда казались избыточными. То, что суд принял соответствующее решение, мы не можем не приветствовать», — цитирует его РИА Новости.
8 апреля суд в Москве освободил Серебренникова из-под домашнего ареста.
Аналогичное решение было принято также в отношении других фигурантов дела «Седьмой студии» — продюсера Юрия Итина и директора РАМТ Софьи Апфельбаум.
По версии следствия, они похитили государственные субсидии, выделенные на популяризацию современного искусства, на сумму 133 млн рублей.
Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в беседе с НСН прокомментировал произошедшее.