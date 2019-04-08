Мединский прокомментировал изменение меры пресечения Серебренникову

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Министр культуры России Владимир Мединский прокомментировал решение Московского городского суда об изменении меры пресечения режиссёру Кириллу Серебренникову на подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Мединский прокомментировал изменение меры пресечения Серебренникову
  • РИА Новости

«Я отношусь к этому положительно, поскольку подобные жёсткие меры ограничения свободы при нарушениях законности экономического характера — вне зависимости от связей со сферой культуры — нам всегда казались избыточными. То, что суд принял соответствующее решение, мы не можем не приветствовать», — цитирует его РИА Новости.

8 апреля суд в Москве освободил Серебренникова из-под домашнего ареста. 

Аналогичное решение было принято также в отношении других фигурантов дела «Седьмой студии» — продюсера Юрия Итина и директора РАМТ Софьи Апфельбаум.

По версии следствия, они похитили государственные субсидии, выделенные на популяризацию современного искусства, на сумму 133 млн рублей.

Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в беседе с НСН прокомментировал произошедшее.

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