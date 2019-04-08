Эксперт прокомментировал изменение меры пресечения Серебренникову

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Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в беседе с НСН прокомментировал изменение меры пресечения режиссёру Кириллу Серебренникову на подписку о невыезде.
Эксперт прокомментировал изменение меры пресечения Серебренникову
  • РИА Новости

«Я думаю, что, скорее всего, дело не дойдёт до реального срока. Поскольку существует такая практика: когда человека отпускают под подписку, то ему уже не дают реальный срок», — уточнил он. 

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд освободил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста, изменив меру пресечения на подписку о невыезде.

Аналогичное решение было принято и в отношении других фигурантов дела — продюсера Юрия Итина и директора Российского академического молодёжного театра Софьи Апфельбаум. 

Подробнее — в материале RT.

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