«Я буду доволен, когда всё закончится»: Серебренникова освободили из-под домашнего ареста под подписку о невыезде

Мосгорсуд освободил российского режиссёра Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста, изменив меру пресечения на подписку о невыезде. Аналогичное решение было принято и в отношении других обвиняемых по делу «Седьмой студии» — продюсера Юрия Итина и директора Российского академического молодёжного театра Софьи Апфельбаум. По версии следствия, они похитили государственные субсидии, выделенные на популяризацию современного искусства, на сумму 133 млн рублей.

Московский городской суд изменил меру пресечения режиссёру Кириллу Серебренникову с домашнего ареста на подписку о невыезде. Под арестом кинематографист находился более полутора лет.

Аналогичное решение было принято в отношении и двух других обвиняемых по делу о хищении госсубсидий: продюсера Юрия Итина и директора Российского академического молодёжного театра Софьи Апфельбаум.

«Суд постановил Кириллу Серебренникову, Юрию Итину и Софье Апфельбаум изменить меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде», — передаёт РИА Новости.

В ответ на вопрос, доволен ли он решением суда, кинематографист отметил, что будет доволен только после того, как в суде сможет доказать свою невиновность.

«Я буду доволен, когда всё закончится и мы докажем, что мы не виноваты. А так, конечно, приятнее», — цитирует РИА Новости режиссёра.

Кроме того, в беседе с агентством Серебренников рассказал о ближайших творческих планах.

«У нас спектакли, репетиции четырёх проектов и спектакля «Наша Алла» (в Гоголь-центре. — RT)», — сообщил он. Также режиссёр выразил благодарность всем, кто поддерживал его в течение последних полутора лет.

Решение суда уже прокомментировали депутаты и коллеги артиста. Актриса «Гоголь-центра» Юлия Ауг в беседе с RT назвала отмену домашнего ареста Серебренникова «большим счастьем».

Также по теме «Никогда ничего не крал»: Серебренников не признал вину в деле о хищении 133 млн рублей Режиссёр Кирилл Серебренников и его коллеги, обвиняемые в хищении 133 млн рублей, выделенных из госбюджета на культурный проект...

«Я буквально начала кричать от счастья. Оно переполняет. Несмотря на то что это только небольшой шаг вперёд, для нас всех это огромная победа. Потому что 594 дня Серебренников был под домашним арестом. 594 дня человеку не давали работать, а работа для Кирилла — смысл жизни. Сейчас он сможет нормально работать», — сказала Ауг.

Отреагировали на эту новость и в Госдуме. Первый зампред комитета по культуре Александр Шолохов заявил, что мера пресечения в отношении Серебренникова изначально была избыточной.

«Приветствую любое решение, которое упрощает и облегчает ситуацию человека, потому что, на мой взгляд и на взгляд очень многих людей, меры пресечения были изначально избыточные. Остаётся только приветствовать, что торжествуют гуманные принципы», — цитирует его РИА Новости.

На прошлой неделе Мещанский суд Москвы продлил срок домашнего ареста режиссёру и другим фигурантам дела на три месяца — до 4 июля. Тогда же защита заявила о намерении подать жалобу на продление домашнего ареста.

Дело «Седьмой студии»

В 2017 году правоохранительные органы провели обыски в квартире Серебренникова и в созданном им театре «Гоголь-центр». Тогда же было возбуждено уголовное дело по статье «Хищение в особо крупном размере».

Первое время Серебренников проходил по нему в качестве свидетеля, но в августе 2017 года ему официально предъявили обвинение в мошенничестве. После этого режиссёра задержали прямо во время съёмок картины «Лето» в Санкт-Петербурге, а затем поместили под домашний арест.

Согласно материалам дела, в 2011 году Кирилл Серебренников создал проект «Платформа» для популяризации современного искусства. Разработкой программы культурных мероприятий для него занималась основанная Серебренниковым автономная некоммерческая организация «Седьмая студия».

Кирилл Серебренников

РИА Новости

© Валерий Мельников

На реализацию этих проектов Министерство культуры РФ выделило 214 млн рублей. Следствие полагает, что коллектив «Седьмой студии» предоставлял недостоверные сведения о количестве и стоимости разработанных им проектов, заключал фиктивные договоры на проведение несуществующих мероприятий, а деньги похищал. В результате этих действий из бюджетных средств якобы было украдено более 130 млн рублей.

Обвиняемыми по данному делу проходят режиссёр Кирилл Серебренников, экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, продюсер Юрий Итин и директор Российского академического молодёжного театра Софья Апфельбаум. Ещё один фигурант — бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева — признала свою вину, поэтому её дело было выделено в отдельное производство. Судебный процесс по нему начнётся 11 апреля.

Следствие также подозревает бывшего продюсера «Седьмой студии» Екатерину Воронову в том, что она уничтожила часть бухгалтерских документов организации. В данный момент она находится в международном розыске.

Сам Серебренников и остальные фигуранты дела обвинения в свой адрес отвергают. По их словам, все бюджетные средства использовались по назначению. За режиссёра поручились почти 80 человек, среди которых актёры, режиссёры, журналисты и общественные деятели, такие как Алиса Фрейндлих, Станислав Говорухин, Фёдор Бондарчук, Филипп Киркоров, Данила Козловский, Павел Лунгин и Олег Басилашвили.