Серебренников сообщил о творческих планах после отмены домашнего ареста

Режиссёр Кирилл Серебренников рассказал о своих творческих планах после того, как Мосгорсуд принял решение отменить его домашний арест.

РИА Новости

«У нас спектакли, репетиции четырёх проектов и спектакля «Наша Алла» (в Гоголь-центре. — RT)», — цитирует РИА Новости Серебренникова. Ранее Мосгорсуд отменил домашний арест Серебренникова. В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении. В январе агентство ФАН сообщало, что Серебренников получил премии Гильдии киноведов и кинокритиков «Белый слон» как лучший режиссёр 2018 года за фильм «Лето».