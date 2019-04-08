Серебренников сообщил о творческих планах после отмены домашнего ареста

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Режиссёр Кирилл Серебренников рассказал о своих творческих планах после того, как Мосгорсуд принял решение отменить его домашний арест.
Серебренников сообщил о творческих планах после отмены домашнего ареста
  • РИА Новости

«У нас спектакли, репетиции четырёх проектов и спектакля «Наша Алла» (в Гоголь-центре. — RT)», — цитирует РИА Новости Серебренникова.

Ранее Мосгорсуд отменил домашний арест Серебренникова. В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.

В январе агентство ФАН сообщало, что Серебренников получил премии Гильдии киноведов и кинокритиков «Белый слон» как лучший режиссёр 2018 года за фильм «Лето».

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