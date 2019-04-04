Инна Чурикова назвала Данелию фантастическим режиссёром

Актриса Инна Чурикова прокомментировала RT смерть режиссёра Георгия Данелии.

«Для меня это невыразимая печаль, что такие люди уходят. Хочется, чтобы они жили, во всяком случае, если не вечно — то долго, очень долго. Георгий Николаевич Данелия — это фантастический режиссёр. Человек огромного чувства юмора и какого-то глубокого понимания жизни», — отметила Чурикова.

Она добавила, что Данелия снимал фильмы, которые радовали и заставляли думать о жизни.

«Я печалюсь... Он замечательно жил... был очень глубоким человеком. Я снималась у него, он был молодой, энергичный, мужественный, для меня это была большая удача и радость в жизни, что он был моим режиссёром», — заключила Чурикова.

Режиссёр Георгий Данелия умер в возрасте 88 лет.

Актёр театра и кино Алексей Кравченко прокомментировал URA.RU смерть режиссёра.