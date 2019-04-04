Инна Чурикова назвала Данелию фантастическим режиссёром

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Анастасия Румянцева
Актриса Инна Чурикова прокомментировала RT смерть режиссёра Георгия Данелии.
Инна Чурикова назвала Данелию фантастическим режиссёром
  • ©Anton Kavashkin/Russian Look
  • globallookpress.com

«Для меня это невыразимая печаль, что такие люди уходят. Хочется, чтобы они жили, во всяком случае, если не вечно — то долго, очень долго. Георгий Николаевич Данелия — это фантастический режиссёр. Человек огромного чувства юмора и какого-то глубокого понимания жизни», — отметила Чурикова.

Она добавила, что Данелия снимал фильмы, которые радовали и заставляли думать о жизни. 

«Я печалюсь... Он замечательно жил... был очень глубоким человеком. Я снималась у него, он был молодой, энергичный, мужественный, для меня это была большая удача и радость в жизни, что он был моим режиссёром», — заключила Чурикова.

Режиссёр Георгий Данелия умер в возрасте 88 лет.

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