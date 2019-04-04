Актёр Кравченко поделился воспоминаниями о Георгии Данелии

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Актёр театра и кино, заслуженный артист России Алексей Кравченко прокомментировал сообщение о смерти режиссёра Георгия Данелии.
Актёр Кравченко поделился воспоминаниями о Георгии Данелии
  • © РИА Новости / Галина Кмит

«Могу вспомнить о Данелии только хорошее: он был строгим и справедливым. Россия потеряла талантливого человека», — приводит его слова URA.RU.

Кравченко также выразил соболезнования родным и близким режиссёра.

В беседе с NewInform актёр назвал Данелию мастером с большой буквы.

Режиссёр Георгий Данелия умер в возрасте 88 лет.

В конце февраля он был госпитализирован с эмфиземой лёгких. Состояние Данелии оценивалось как тяжёлое.

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