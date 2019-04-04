Кинокритик назвала удивительным режиссёра Георгия Данелию

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Кинокритик, доцент ВГИКа Татьяна Москвина-Ященко прокомментировала RT сообщение о смерти режиссёра Георгия Данелии.
Кинокритик назвала удивительным режиссёра Георгия Данелию
  • РИА Новости

«Это наш классик... Он снимал «Я шагаю по Москве» и прекрасно сделал лёгкую, очаровательную картину, которая обозначила время, время перелома, когда люди ещё были настроены на оттепель, на перемены в стране. Данелия был жизнелюбивый человек, удивительный», — отметила кинокритик.

По её словам, в фильмах Данелии присутствовали тема жизни, жизнелюбия и смерти.

«Кин-дза-дза!» — это сатира, которая стала классикой нашего времени, когда абсурдизм жизни в душе, можно сказать, занимал слишком большое место. Фильмы Данелии — это очень яркая художественная ткань. Те образы, которые создают актёры, запоминающиеся, и, несмотря на негативный смысловой подтекст, они всё равно привлекательны и симпатичны. Это наш уникальный автор. Таких нет», — заключила она.

Режиссёр Георгий Данелия умер в возрасте 88 лет.

В конце февраля он был госпитализирован с эмфиземой лёгких. Состояние Данелии оценивалось как тяжёлое.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить