Кинокритик назвала удивительным режиссёра Георгия Данелию

Кинокритик, доцент ВГИКа Татьяна Москвина-Ященко прокомментировала RT сообщение о смерти режиссёра Георгия Данелии.

«Это наш классик... Он снимал «Я шагаю по Москве» и прекрасно сделал лёгкую, очаровательную картину, которая обозначила время, время перелома, когда люди ещё были настроены на оттепель, на перемены в стране. Данелия был жизнелюбивый человек, удивительный», — отметила кинокритик.

По её словам, в фильмах Данелии присутствовали тема жизни, жизнелюбия и смерти.

«Кин-дза-дза!» — это сатира, которая стала классикой нашего времени, когда абсурдизм жизни в душе, можно сказать, занимал слишком большое место. Фильмы Данелии — это очень яркая художественная ткань. Те образы, которые создают актёры, запоминающиеся, и, несмотря на негативный смысловой подтекст, они всё равно привлекательны и симпатичны. Это наш уникальный автор. Таких нет», — заключила она.

Режиссёр Георгий Данелия умер в возрасте 88 лет.

В конце февраля он был госпитализирован с эмфиземой лёгких. Состояние Данелии оценивалось как тяжёлое.