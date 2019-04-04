В Госдуме назвали смерть Данелии невосполнимой утратой

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Анастасия Румянцева
Заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов в беседе с RT прокомментировал сообщение о смерти режиссёра Георгия Данелии.
В Госдуме назвали смерть Данелии невосполнимой утратой
  • ©Галина Кмит / РИА Новости

«Данелия — это представитель старой классической школы, человек, который удивительным образом мог объединять печальное, грустное и весёлое, радостное. Даже в его короткометражных фильмах всегда есть рядом со смехом печаль — на грани со слезой. Бесконечно жаль, это невосполнимая утрата. Я думаю, что он, безусловно, принадлежал к плеяде лучших не только у нас, но и в мире», — отметил депутат.

Режиссёр Георгий Данелия умер в возрасте 88 лет.

В конце февраля он был госпитализирован с эмфиземой лёгких. Состояние Данелии оценивалось как тяжёлое. 

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