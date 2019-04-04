Автор фильма «Северный морской путь» рассказала о процессе съёмок

Автор фильма «Северный морской путь» Елизавета Листова рассказала, что работа над проектом заняла около двух лет.

«Мы очень быстро подготовили сценарий, всего за полгода. Работа над фильмом шла около двух лет», — приводит её слова kp.ru.

По словам Листовой, Арктика — это кладезь советских довоенных героических легенд.

«Арктика огромна, неисчерпаема, и если бы нам удалось посетить все места, которые бы я хотела посетить, то это было бы не четыре серии, а значительно больше», — отметила она.

В ходе работы над фильмом Листова провела три недели на атомном ледоколе «Вайгач».

«Там работает телевизор, там есть интернет, ты можешь позвонить домой... А вот суетность городская и мелочность остаются далёко за бортом, ты понимаешь, что есть жизнь без интернета», — рассказала она.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин поручил составить проект стратегии развития Арктической зоны до 1 декабря.