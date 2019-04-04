Автор фильма «Северный морской путь» рассказала о процессе съёмок

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Автор фильма «Северный морской путь» Елизавета Листова рассказала, что работа над проектом заняла около двух лет.
Автор фильма «Северный морской путь» рассказала о процессе съёмок
  • ©Maxim Burlak/Russian Look
  • globallookpress.com

«Мы очень быстро подготовили сценарий, всего за полгода. Работа над фильмом шла около двух лет», — приводит её слова kp.ru.

По словам Листовой, Арктика — это кладезь советских довоенных героических легенд.

«Арктика огромна, неисчерпаема, и если бы нам удалось посетить все места, которые бы я хотела посетить, то это было бы не четыре серии, а значительно больше», — отметила она.

В ходе работы над фильмом Листова провела три недели на атомном ледоколе «Вайгач».

«Там работает телевизор, там есть интернет, ты можешь позвонить домой... А вот суетность городская и мелочность остаются далёко за бортом, ты понимаешь, что есть жизнь без интернета», — рассказала она.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин поручил составить проект стратегии развития Арктической зоны до 1 декабря.

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