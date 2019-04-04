Автор фильма «Северный морской путь» рассказала о процессе съёмок
- ©Maxim Burlak/Russian Look
- globallookpress.com
«Мы очень быстро подготовили сценарий, всего за полгода. Работа над фильмом шла около двух лет», — приводит её слова kp.ru.
По словам Листовой, Арктика — это кладезь советских довоенных героических легенд.
«Арктика огромна, неисчерпаема, и если бы нам удалось посетить все места, которые бы я хотела посетить, то это было бы не четыре серии, а значительно больше», — отметила она.
В ходе работы над фильмом Листова провела три недели на атомном ледоколе «Вайгач».
«Там работает телевизор, там есть интернет, ты можешь позвонить домой... А вот суетность городская и мелочность остаются далёко за бортом, ты понимаешь, что есть жизнь без интернета», — рассказала она.
Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин поручил составить проект стратегии развития Арктической зоны до 1 декабря.