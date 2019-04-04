Актёр Бычков поделился воспоминаниями о Булдакове

Актёр Виктор Бычков, исполнивший роль егеря Кузьмича в фильме «Особенности национальной охоты», прокомментировал смерть народного артиста России Алексея Булдакова.

«Я его запомнил человеком хорошим, добрым, душой компании, щедрым. Мы были знакомы с 1984 года, а в кино он пришёл в 1982-м, и все эти годы я имел удовольствие наблюдать, как он работает, растёт», — сказал он в беседе с ФАН.

Булдаков, исполнивший главную роль в фильме «Особенности национальной охоты», умер в возрасте 68 лет.

По словам подруги артиста, актёр скончался в Монголии, куда приехал на празднование дня рождения друзей.

Актёр Сергей Селин, комментируя смерть Булдакова в беседе с URA.RU, назвал его настоящим русским мужиком.