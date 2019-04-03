Актёр Сергей Селин прокомментировал смерть Алексея Булдакова

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Актёр Сергей Селин, известный по роли Анатолия Дукалиса в сериале «Улицы разбитых фонарей», комментируя смерть артиста Алексея Булдакова, назвал его настоящим русским мужиком.
Актёр Сергей Селин прокомментировал смерть Алексея Булдакова
  • РИА Новости

«Это настоящий удар, трудно поверить... Я смотрел передачу с участием Алексея. Он рассказывал, что своими руками построил дом. Это вообще так на него похоже — он настоящий русский мужик, сильный, с прекрасным чувством юмора, всегда рассказывал анекдоты», — цитирует URA.RU Селина.

Он назвал произошедшее большой потерей для всех россиян.

«Не верится даже, что мы потеряли папу», — добавил он.

Ранее стало известно, что Алексей Булдаков, который исполнил главную роль в фильме «Особенности национальной охоты», умер в возрасте 68 лет

По словам подруги артиста, Булдаков скончался в Монголии, куда приехал на празднование дня рождения друзей. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

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