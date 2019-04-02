В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву придёт настоящее весеннее тепло

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС рассказал, когда в Москву придёт настоящее весеннее тепло.
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву придёт настоящее весеннее тепло
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

По его словам, воздух прогреется до +15 °С уже во второй половине апреля.

«Настоящее весеннее тепло до 15 °С выше нуля придёт в Москву во второй половине апреля. А на этой неделе температура в Москве будет около нормы — примерно 6—8 °С выше нуля днём», — уточнил Вильфанд.

Ранее ведущий специалист Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе с НСН рассказала о погоде в столице и области в начале текущей недели.

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