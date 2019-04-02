Синоптики дали рекомендации водителям Москвы по смене резины на летнюю

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что московским водителям лучше менять резину на автомобилях не ранее чем через неделю, сообщает «Российская газета».
Синоптики дали рекомендации водителям Москвы по смене резины на летнюю
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

Вильфанд отметил, что пока преждевременно менять зимнюю резину на летнюю, так как в первые дни апреля температура в столичном регионе будет отрицательной.

«Когда температура на улице ниже +5 °С, меняются эластичные свойства резины, из-за чего будет ухудшаться сцепление колёс с дорогой», — сказал он.

Метеоролог добавил, что к 5—6 апреля в Московской области сойдёт последний снег и, вероятно, установится более ровная погода, без сильных перепадов температуры днём и ночью.

Ранее ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова в беседе с НСН рассказала о погоде в Москве и Московской области в начале недели.

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