Синоптики дали рекомендации водителям Москвы по смене резины на летнюю
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- РИА Новости
Вильфанд отметил, что пока преждевременно менять зимнюю резину на летнюю, так как в первые дни апреля температура в столичном регионе будет отрицательной.
«Когда температура на улице ниже +5 °С, меняются эластичные свойства резины, из-за чего будет ухудшаться сцепление колёс с дорогой», — сказал он.
Метеоролог добавил, что к 5—6 апреля в Московской области сойдёт последний снег и, вероятно, установится более ровная погода, без сильных перепадов температуры днём и ночью.
Ранее ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова в беседе с НСН рассказала о погоде в Москве и Московской области в начале недели.