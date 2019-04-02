«Большие контрасты»: когда в Центральную Россию придёт весеннее тепло

В ближайшие дни погоду в Центральной России будет определять антициклон. По ночам ещё вероятны заморозки, но днём воздух прогреется до +7…+9 °С. К концу недели в регион придёт циклон, ожидается облачность. По прогнозу синоптиков, в выходные столбики термометров не поднимутся выше +5…+7 °С, возможны осадки. Как ранее отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, настоящее весеннее тепло придёт в Москву во второй половине апреля — ожидается до +15 °С .

2 апреля воздух в Москве прогреется до +8 °С. По данным Гидрометцентра, днём в столице будет облачно, но без осадков. Ожидается северный, северо-восточный ветер скоростью 3—8 м/c.

Вплоть до четверга погоду в Москве и области будет определять антициклон. Атмосферное давление установится высокое, поэтому осадков не ожидается. Ночью столбик термометра продолжит опускаться ниже нуля, днём температура будет плюсовая. В среду и четверг воздух прогреется до +7…+9 °С. Как отмечают синоптики, эти показатели близки к норме.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил ТАСС, что «настоящее весеннее тепло (до 15 градусов выше нуля) придёт в Москву во второй половине апреля».

Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков в беседе с RT пояснил, что в сложившихся условиях температурные перепады от плюса к минусу вполне характерны.

«В условиях континентального климата в такие периоды, как весна и осень (когда стоит антициклон, погода малооблачная, а давление высокое), возникают большие контрасты», — отметил метеоролог.

Специалист привёл в пример Якутию, где в апреле разница между ночными и дневными температурами может достигать 20—30 градусов. При ясном небе днём воздух может хорошо прогреваться, а ночью облака не удерживают тепло и происходит выхолаживание. Такие явления характерны для континентальной части страны.

РИА Новости

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«Сейчас сложилась как раз такая ситуация. У нас циклон над Баренцевым морем стоит и закрывает приток холодного воздуха с севера. То есть мы находимся в стабильной воздушной массе и погода малооблачная. За счёт этого получается, что ночью всё тепло уходит в космос, а днём воздух за счёт солнца нагревается. Из-за этого и происходят перепады», — отметил Цыганков.

По его словам, подобные перепады прекратятся с наступлением лета.

Изменения к концу недели

В Метеобюро Москвы подтвердили, что в ближайшие дни погоду будет определять антициклон, поэтому осадков не ожидается. В ночь со вторника на среду в столице столбики термометров покажут -1…-3 °С, по области до -4 °С. В ночь на четверг возможно потепление на 1—2 градуса. Максимальная температура в Москве в среду и четверг составит +7…+9 °С.

«Такая температура воздуха будет чуть выше климатической нормы. К сожалению, в конце рабочей недели и предстоящие выходные дни погода будет менее комфортной. Мы ожидаем, что в пятницу характер погоды изменится. В конце недели погоду будет определять циклон, ожидается облачность. Ночи будут более тёплыми», — рассказала RT главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

По её оценкам, ночью показатели станут положительными, однако днём из-за облачности температура будет не слишком высокой. Ожидается, что столбики термометров поднимутся до +5…+7 °С. Возможно усиление ветра и осадки.

На выходных сохранится облачная погода, но местами возможны прояснения. В ночные часы температура будет немного выше нуля: +1…+3 °С. По области ещё возможны заморозки. Днём в субботу и воскресенье в столичном регионе ожидается +7…+9 °С. Позднякова отметила, что эти показатели близки к климатической норме.

«То есть, если до этого, в конце марта, температура была существенно выше нормы, то теперь она будет, если и выше, то на 2—3 градуса», — заключила синоптик.

В центральных областях Европейской территории России господствует западный антициклон, поэтому «атмосферное давление ожидается на 10 и более единиц выше весенней нормы». Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

В ближайшие дни погода ожидается солнечная и без осадков.

В южной же части Центрального Федерального округа будет чувствоваться влияние атмосферных фронтов прикаспийского циклона, поэтому пройдут небольшие осадки. Днём ожидается +3…+10°С, ночью также -6…+1°С.

На северо-западе Европейской территории за счёт антициклона погода ожидается теплее климатической нормы на 2-4 градуса. Так в в Ленинградской области днём температура составит +5…+10°С, в Псковской и Новгородской областях до +12°С.