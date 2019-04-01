Синоптики заявили о крайне неустойчивой погоде в России в апреле

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с «Российской газетой» заявил, что по климату апрель является самым динамичным месяцем года.
Синоптики заявили о крайне неустойчивой погоде в России в апреле
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«По климату апрель — самый динамичный месяц. В течение апреля среднее суточное значение температуры от начала месяца до его окончания повышается на 9 °С. Снег сошёл, солнце играет главную роль, поэтому идёт бурный рост температуры. Во все остальные месяцы от начала до окончания периода температура изменяется постепенно», — сказал он.

При этом синоптик советует пока не убирать зимнюю одежду.

«Надо быть более толерантными к погоде, которая будет крайне неустойчивой. В первые дни апреля в Московском регионе возможны по ночам и отрицательные значения», — отметил он.

По его словам, апрель практически на всей территории страны ожидается тёплым. А на севере азиатской территории — очень тёплым.

В большинстве же регионов азиатской части страны, куда входят Сибирь, Урал и Дальний Восток, температура будет около и выше нормы.

Ранее ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова в беседе с НСН рассказала о погоде в Москве и Московской области в начале недели.

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