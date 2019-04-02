Синоптики прогнозируют потепление выше климатической нормы в Москве

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала, какой погоды стоит ждать на неделе в Москве и Московской области.

«В среду и четверг погоду в столице будет определять антициклон. Погода будет с небольшой, переменной, облачностью. Осадков не ожидается. Предстоящей ночью в Москве ожидается -1…-3 °С, по области до -4 °С. В ночь на четверг возможно потепление на 1-2 °С. Днём осадков не ожидается. Максимальная температура в городе в среду и четверг +7…+9 °С. Такая температура воздуха будет чуть выше климатической нормы. К сожалению, в конце рабочей недели и предстоящие выходные дни погода будет менее комфортной. Мы ожидаем, что в пятницу характер погоды изменится», — сказала Позднякова.

Синоптик отметила, что в конце недели погоду будет определять циклон.

«Ночи будут более тёплыми. В Москве в ночные часы температура воздуха станет положительной. Дневная же температура, за счёт облачности, не будет столь высокой, в пределах +5…+7 °С, усилится ветер. Температура в ночные часы слабоположительная, порядка +1…+3 °С, по области ночная температура ещё будет отрицательной. Дневная температура в выходные в столичном регионе +7…+9 °С», — считает она.

Позднякова отметила, что «ожидаемая температура, в принципе, будет близка к климатической норме», а если и будет выше, то «на 2-3 °С».

Ранее сообщалось, что в Москве 2 апреля ожидается до +8 °С.