Apple представила виртуальную кредитную карту Apple Card
- Reuters
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«Apple Card представляет всё то, что символизирует Apple: простоту, прозрачность и конфиденциальность», — говорится в тексте презентации на сайте компании.
Отмечается, что новая кредитная карта будет доступна на территории США в качестве приложения на устройствах Apple, а также в виде физического аналога.
Покупки возможно будет оплачивать по принципу Apple Pay.
Кроме того, новый сервис позволит клиентам Apple систематизировать и планировать расходы.
В компании подчёркивают, что за использование карты не будет взиматься сервисный сбор.
Ранее компания представила новый игровой сервис Arcade.