Apple представила виртуальную кредитную карту Apple Card

Компания Apple на презентации новых сервисов в Театре Стива Джобса в Купертино анонсировала выпуск виртуальной кредитной карты Apple Card, которая позволит оплачивать покупки по принципу Apple Pay.

«Apple Card представляет всё то, что символизирует Apple: простоту, прозрачность и конфиденциальность», — говорится в тексте презентации на сайте компании.

Отмечается, что новая кредитная карта будет доступна на территории США в качестве приложения на устройствах Apple, а также в виде физического аналога.

Покупки возможно будет оплачивать по принципу Apple Pay.

Кроме того, новый сервис позволит клиентам Apple систематизировать и планировать расходы.

В компании подчёркивают, что за использование карты не будет взиматься сервисный сбор.

Ранее компания представила новый игровой сервис Arcade.