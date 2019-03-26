Apple представила виртуальную кредитную карту Apple Card

Короткая ссылка
Компания Apple на презентации новых сервисов в Театре Стива Джобса в Купертино анонсировала выпуск виртуальной кредитной карты Apple Card, которая позволит оплачивать покупки по принципу Apple Pay.
Apple представила виртуальную кредитную карту Apple Card
  • Reuters
  • © Stephen Lam

«Apple Card представляет всё то, что символизирует Apple: простоту, прозрачность и конфиденциальность», — говорится в тексте презентации на сайте компании.

Отмечается, что новая кредитная карта будет доступна на территории США в качестве приложения на устройствах Apple, а также в виде физического аналога.

Покупки возможно будет оплачивать по принципу Apple Pay.

Кроме того, новый сервис позволит клиентам Apple систематизировать и планировать расходы.

В компании подчёркивают, что за использование карты не будет взиматься сервисный сбор.

Ранее компания представила новый игровой сервис Arcade.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить