Apple представила новые AirPods

Американская корпорация Apple представила новые наушники AirPods с беспроводной зарядкой.

Устройство работает на чипе H1, который обеспечивает более стабильное беспроводное соединение с устройствами и ускоренную передачу данных.

Так, он позволяет слушать музыку в течение пяти часов и разговаривать по телефону до трёх часов без подзарядки. Футляр даёт несколько циклов зарядки, благодаря чему наушники могут работать более суток.

Кроме того, с помощью новой модели можно активировать электронный голосовой помощник Siri.

AirPods продаётся как со стандартным чехлом, так и с новым с функцией беспроводной зарядки.

Ранее Apple представила новые планшеты iPad Air и iPad mini.