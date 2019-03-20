Apple представила новые AirPods

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Американская корпорация Apple представила новые наушники AirPods с беспроводной зарядкой.
Apple представила новые AirPods
  • Reuters

Устройство работает на чипе H1, который обеспечивает более стабильное беспроводное соединение с устройствами и ускоренную передачу данных.

Так, он позволяет слушать музыку в течение пяти часов и разговаривать по телефону до трёх часов без подзарядки. Футляр даёт несколько циклов зарядки, благодаря чему наушники могут работать более суток.

Кроме того, с помощью новой модели можно активировать электронный голосовой помощник Siri.

AirPods продаётся как со стандартным чехлом, так и с новым с функцией беспроводной зарядки.

Ранее Apple представила новые планшеты iPad Air и iPad mini.

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