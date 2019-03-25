Apple представила собственный игровой сервис Arcade

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Компания Apple анонсировала расширение стримингового сервиса TV+, который теперь будет включать каталог «оригинального контента», созданного эксклюзивно для своей платформы при участии известных продюсеров, режиссёров и актёров.
Apple представила собственный игровой сервис Arcade
  • © Reuters

Как отметили во время презентации представители компании, в проекте примут участие такие работники киноиндустрии, как Риз Уизерспун, Стивен Спилберг, Элфри Вудард и Кумейл Нанджиани, сообщает Axios.

Кроме того, Apple анонсировала собственный сервис для видеоигр Arcade, который будет работать по подписке. Пользователи смогут получить доступ к играм на iOS, macOS и Apple TV.

Ранее Apple представила новые планшеты iPad Air и iPad mini, а также новые наушники AirPods с беспроводной зарядкой.

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