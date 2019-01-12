ЦОДД предупредил об ухудшении дорожных условий в Москве из-за снегопада

В столице ожидается сильный снегопад, видимость на дорогах будет ограничена. Об этом говорится в сообщении Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы.

«На дорогах будет не очень: заносы, ветер и ограниченная видимость. Будьте осторожны и за рулём, и при переходе дороги», — отмечается в сообщении в Twitter.

В ЦОДД добавили, что городской транспорт работает штатно.

Ранее m24 сообщал, что синоптики предупредили о метели в Москве в ночь на субботу, 12 января.

Также главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT о погоде в столице в конце рабочей недели.