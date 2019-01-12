ЦОДД предупредил об ухудшении дорожных условий в Москве из-за снегопада
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- РИА Новости
«На дорогах будет не очень: заносы, ветер и ограниченная видимость. Будьте осторожны и за рулём, и при переходе дороги», — отмечается в сообщении в Twitter.
В ЦОДД добавили, что городской транспорт работает штатно.
Ранее m24 сообщал, что синоптики предупредили о метели в Москве в ночь на субботу, 12 января.
Также главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT о погоде в столице в конце рабочей недели.