Синоптики предупредили о метели в Москве в ночь на 12 января

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Синоптики предупредили о метели в Москве в ночь на субботу, 12 января, сообщает m24 со ссылкой на Гидрометцентр.
Синоптики предупредили о метели в Москве в ночь на 12 января
  • РИА Новости

Объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности.

Ожидаются снег и гололедица. В столице похолодает до -14...-12 °С, по области — до -17...-12 °С. Ветер прогнозируется юго-западный, 8—13 м/с.

Днём также будет облачная и снежная погода с сильным ветром. В Москве -9...-7 °С, по области -12...-7 °С.

Ухудшение погоды ожидается и в Костромской, Ивановской, Тверской, Смоленской, Рязанской, Брянской, Курской, Воронежской, Тамбовской и Белгородской областях, передаёт «Газета.Ru».

Ранее синоптики предупредили о ветре с порывами до 15 м/с в Москве 12 января.

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