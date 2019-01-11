Синоптики предупредили о метели в Москве в ночь на 12 января
- РИА Новости
Объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности.
Ожидаются снег и гололедица. В столице похолодает до -14...-12 °С, по области — до -17...-12 °С. Ветер прогнозируется юго-западный, 8—13 м/с.
Днём также будет облачная и снежная погода с сильным ветром. В Москве -9...-7 °С, по области -12...-7 °С.
Ухудшение погоды ожидается и в Костромской, Ивановской, Тверской, Смоленской, Рязанской, Брянской, Курской, Воронежской, Тамбовской и Белгородской областях, передаёт «Газета.Ru».
Ранее синоптики предупредили о ветре с порывами до 15 м/с в Москве 12 января.