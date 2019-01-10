Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные

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Полина Полетаева
Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT о погоде в столице в конце рабочей недели.
Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные
  • РИА Новости

«В пятницу, 11 января, погода будет с небольшим снежком, потому что основные активные фронты будут вдали от столичного региона. Что касается температуры, за счёт прояснений она будет понижаться до -12…-10 °С. Дневная температура за счёт того, что будут просветы, будет колебаться в пределах -9…-7 °С. Это чуть ниже установленной климатической нормы -8,8 °С для станции ВДНХ 11 января», — сказала она.

Синоптик отметила, что в выходные характер погоды в столице мало изменится.

«Погода будет более облачная, время от времени будет выпадать небольшой снежок, потому что атмосферное давление будет понижаться. К нам приближается очень мощный атлантический циклон... Мы будем находиться на его южной окраине, и тепло будет к нам проникать. Температура в утренние часы воскресенья -8…-6 °С, а дневная -5…-3 °С», — заявила она.

Ранее Гидрометцентр объявил в ночь на пятницу, 11 января, «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и области.

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