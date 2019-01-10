В Москве 10 января ожидается до -8 °С
В Москве в четверг, 10 января, ожидается до -8°С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха в столице составит -8...-6 °С.
Днём будет облачно, небольшой снег и гололедица.
Ветер южный, юго-восточный, 3-8 м/c.
Ранее сообщалось, что у берегов Камчатки объявлено штормовое предупреждение.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему: