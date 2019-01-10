У берегов Камчатки объявлено штормовое предупреждение

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Сильный шторм ожидается у побережья Камчатки, объявлено штормовое предупреждение. Об этом информирует МЧС по региону.

«В акватории Тихого океана в Беринговом море ожидается опасное волнение высотой 8-10 метров. Под штормовое предупреждение попадает морской подрайон, граничащий с побережьем Алеутского муниципального района», — отмечается в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, явление сохранится до конца суток 13 января.

Спасатели призвали руководителей судоходных компаний принять меры повышенной предосторожности.

Ранее сообщалось, что сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4 у восточного побережья полуострова Камчатка.

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