С начала года российские фильмы собрали в прокате 3,3 млрд рублей

За время новогодних праздников кассовый сбор российских картин составил 3,3 млрд рублей, что на 12% превысило прошлогодние показатели. При этом самым кассовым фильмом новогодних каникул стала лента «Т-34».

Фонд кино на своём сайте отмечает, что «доля российского кино по итогам новогодних праздников составила 72,9% совокупной посещаемости кинотеатров страны».

За период с 30 декабря по 8 января кинотеатры посетили 16,7 млн зрителей (на 11,4% больше, чем в прошлом году), которые в целом потратили 4,5 млрд рублей. При этом 12 млн зрителей предпочли российские ленты, что на 2,6 млн человек больше, чем годом ранее.

Самым популярным среди россиян фильмом нового года стала военная драма Алексея Сидорова «Т-34», собравшая за первые девять дней проката более 1,3 млрд рублей.

Второе и третье места рейтинга также занимают российские ленты — «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел» и «Ёлки Последние» — с кассовым сбором 809 млн рублей и 518 млн рублей соответственно.

Тем временем общий кассовый сбор иностранных фильмов за это же время составил 1,2 млрд рублей и сократился на 900 тыс. рублей по сравнению с прошлым годом.

Единственная иностранная картина в пятёрке лучших — мультфильм «Гринч», заработавший 467,8 млн рублей.

По итогам предновогоднего уик-энда в лидерах проката находилась российская комедия «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел».