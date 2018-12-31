«Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел» стал лидером проката за выходные
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на предварительные данные портала kinobusiness.com за 27—30 декабря.
Второе место заняла лента «Ёлки последние» с 193,1 млн рублей.
Третье — американский мультфильм «Гринч», собравший 128,3 млн рублей.
Ранее сообщалось, что самой кассовой лентой текущего года стала спортивная драма «Движение вверх», вышедшая в 2017-м.
Однако и 2018 год можно смело назвать крайне удачным для отечественной киноиндустрии.
Подробнее о ситуации — в материале RT.