В сети появился трейлер новой части «Людей Икс»

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На видеохостинге YouTube опубликован официальный трейлер новой части о приключениях супергероев «Люди Икс: Тёмный Феникс».
В сети появился трейлер новой части «Людей Икс»
  • © 20th Century Fox Russia / YouTube

Судя по кадрам видео, героям фильма придётся противостоять Джин Грей, которая обрела невероятную силу и превратилась в Тёмного Феникса.

Отмечается, что команде придётся принять решение о том, что для них важнее — жизнь члена семьи или всего человечества. 

Главную роль в картине сыграла британская актриса Софи Тёрнер, также известная по роли Сансы Старк в сериале «Игра престолов».

Режиссёром фильма стал Саймон Кинберг.

Премьера ленты запланирована на февраль 2019 года.

Ранее сообщалось, что американский фильм «Проклятие монахини» режиссёра Корина Харди стал лидером по кассовым сборам в российском прокате за прошедшие выходные.

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