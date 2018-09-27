В сети появился трейлер новой части «Людей Икс»
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Судя по кадрам видео, героям фильма придётся противостоять Джин Грей, которая обрела невероятную силу и превратилась в Тёмного Феникса.
Отмечается, что команде придётся принять решение о том, что для них важнее — жизнь члена семьи или всего человечества.
Главную роль в картине сыграла британская актриса Софи Тёрнер, также известная по роли Сансы Старк в сериале «Игра престолов».
Режиссёром фильма стал Саймон Кинберг.
Премьера ленты запланирована на февраль 2019 года.
Ранее сообщалось, что американский фильм «Проклятие монахини» режиссёра Корина Харди стал лидером по кассовым сборам в российском прокате за прошедшие выходные.