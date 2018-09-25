Режиссёр фильма «Игла» рассказал о работе с Виктором Цоем

Режиссёр фильма «Игла» Рашид Нугманов рассказал о работе с лидером группы «Кино» Виктором Цоем.

«Я сразу сказал ему, что не нужно учиться актёрскому ремеслу, потому что ты очень интересный человек сам по себе и мне как режиссёру интересно работать именно с тобой, а не с каким-то придуманным тобой образом», — заявил Нугманов в беседе с Пятым каналом по случаю 30-летия фильма.

По словам постановщика, он предложил музыканту объединить подходы Брюса Ли и Джеймса Дина, но не копировать их.

Как отметил Нугманов, он убедил Цоя, и после этого им работалось просто и легко.

Ранее отец лидера группы «Кино» Роберт Цой в беседе с НСН оценил сценарий фильма Кирилла Серебренникова «Лето» о его сыне.