От «Мстителей» до «Холодного сердца»: десять главных премьер 2019 года

Новый, 2019 год обещает быть богатым на зрелищные, качественные фильмы: в составленных кинокритиками и ресурсами-агрегаторами списках «главных лент года» значатся десятки интересных премьер. Из этого многообразия RT выбрал несколько картин с высоким рейтингом ожидания, о которых начали говорить задолго до релиза. В их числе — последние «Мстители», новые «Звёздные войны», свежая работа Квентина Тарантино, продолжение мультфильма «Холодное сердце» и другие ленты.

Мстители: Финал (Avengers: Endgame, премьера в России 25 апреля)

Если верить составляемым специализированными ресурсами рейтингам, возглавляет список самых ожидаемых лент 22-й по счёту фильм вселенной Marvel. Предыдущая часть «Мстителей» — «Война бесконечности» — собрала преимущественно положительные отзывы зрителей и критиков (рейтинг ленты на IMDb, к примеру, составляет 8,5 балла). Неудивительно, что стольким людям не терпится узнать, будут ли братья Руссо оживлять погибших супергероев.

Люди в чёрном: Интернэшнл (Men in Black International, премьера в России 13 июня)

В 2019 году Sony Pictures представит перезапуск легендарных «Людей в чёрном». Проверять документы у пришельцев вместо Уилла Смита и Томми Ли Джонса теперь будут Крис Хемсворт и Тесса Томпсон (в свете прокатившейся по Голливуду феминистической революции решение дать одну из главных ролей женщине кажется очевидным). Новой команде, агентам Эйч и Эм, предстоит найти «крота» среди своих коллег и — само собой — спасти Землю от инопланетной заразы.

Звёздные войны. Эпизод IX (Star Wars. Episode IX, премьера в России 19 декабря)

Девятый эпизод саги продолжит хронологию серии — события новых «Звёздных войн» происходят через год после истории, описанной в «Последних джедаях». Режиссёром ленты вместо отстранённого из-за разногласий с продюсерами Колина Треворроу стал Джей Джей Абрамс, ранее выпустивший седьмой эпизод. Актёрский состав также претерпел небольшие изменения: к основному касту присоединятся Ричард Э. Грант, Наоми Аки и, самое главное, Марк Хэмилл — чтобы исполнить роль Люка Скайуокера.

Однажды в Голливуде (Once Upon a Time in Hollywood, премьера в России 8 августа)

У этой ленты есть всё, чтобы стать успешной: режиссёр Квентин Тарантино, невероятный каст (Аль Пачино, Брэд Питт, Леонардо ДиКаприо, Марго Робби, Курт Рассел, Дакота Фаннинг) и нетривиальный сценарий. Cобытия разворачиваются на фоне истории убийства актрисы, супруги Романа Полански Шэрон Тейт (она погибла на девятом месяце беременности от рук ворвавшихся в её дом членов секты Чарльза Мэнсона). Интересно, что, невзирая на сложность материала, от комедийных элементов Тарантино решил не отказываться.

Рокетмен (Rocketman, премьера в России 16 мая)

Одним из наиболее громких и успешных релизов 2018 года стал биографический фильм о Фредди Меркьюри «Богемская рапсодия». В продолжение темы музыкальных байопиков в прокат выйдет экранное воплощение истории успеха другой британской легенды — Элтона Джона. Роль певца и композитора исполнил Тэрон Эджертон («Kingsman: Секретная служба»). Режиссёр Декстер Флетчер (который также принимал участие в работе над «Рапсодией») обещает, что в фильме будет много ярких музыкальных номеров.

Оно 2 (It: Chapter Two, премьера в России 5 сентября)

В 2017 году фильм ужасов Андреса Мускетти «Оно» произвёл настоящий фурор: эту ленту называли чуть ли не лучшей экранизацией произведений Стивена Кинга всех времён. Не удивительно, что аргентинский режиссёр решил приступить к работе над второй частью картины. Ожидается, что осенью 2019 года зрители увидят уже повзрослевших героев, вынужденных вновь объединиться для борьбы с танцующим клоуном Пеннивайзом.

Притяжение 2 (премьера в России 26 декабря)

Действие второго «Притяжения» разворачивается спустя три года после событий, описанных в оригинальной ленте Фёдора Бондарчука. Подробности сюжета пока не ясны, однако известно, что героям вновь предстоит столкнуться с чем-то неизведанным (и, по всей видимости, масштабным: бюджет картины составил 645 млн рублей). Роли в фильме исполнили всё те же Ирина Старшенбаум, Александр Петров, Риналь Мухаметов и Олег Меньшиков. В качестве второго режиссёра проекта выступил Олег Трофим («Лёд»).

Стекло (Glass, премьера в России 17 января)

Самой первой в очереди из данного списка премьер значится «Стекло» — супергеройский психологический триллер от создателя «Шестого чувства» и «Таинственного леса» М. Найта Шьямалана можно будет увидеть в кинотеатрах уже 17 января. Главные роли в фильме, ставшем логичным продолжением лент «Неуязвимый» и «Сплит», как и ожидалось, исполнили Брюс Уиллис, Джеймс Макэвой и Сэмюэл Л. Джексон.

Король Лев (The Lion King, премьера в России 18 июля)

Как уже можно понять по этой подборке, новое — это хорошо забытое старое. Видимо, к такому же выводу пришли продюсеры из Disney, решившие перевыпустить фильм-рекордсмен по выжиманию слёз из детей и взрослых — «Короля Льва». Сюжет ленты, по всей видимости, значительных изменений не претерпит, однако визуальная составляющая будет соответствовать духу времени: при создании картины использовалась технология виртуальной реальности.

Холодное сердце 2 (Frozen 2, премьера в России 28 ноября)

В 2013 году многие критики называли «Холодное сердце» лучшим анимационным фильмом Disney со времён расцвета студии (не зря же академики вручили ему два «Оскара»). Видимо, так посчитали и зрители: сборы картины превысили $1,2 млрд, ну а песни из этого мюзикла всё ещё продолжают звучать на детских утренниках по всему миру. Останавливаться на достигнутом было бы неправильно как минимум с коммерческой точки зрения, и Disney решил выпустить вторую часть — о начале работы над сиквелом объявили в 2015 году.