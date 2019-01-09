Эксперт дал рекомендации, как преодолеть «постпраздничную депрессию»

Короткая ссылка
Психолог Евгений Фомин в беседе с телеканалом «360» рассказал, как безболезненно выйти из праздничного режима.
Эксперт дал рекомендации, как преодолеть «постпраздничную депрессию»
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

По словам эксперта, помогают спорт, сон и правильное питание.

«Чтобы преодолеть постпраздничную депрессию, во-первых, нужно восстановить свой физиологический ритм сна. Второе: необходимо восстановить свой привычный режим питания, исключить из рациона алкоголь», — сказал он.

Как отметил Фомин, обязательно следует подключить спорт, даже в самом лёгком режиме.

Со своей стороны, клинический психолог, эксперт по психологии здоровья Михаил Хорс в беседе с НСН заявил, что главная проблема не в праздниках, а в отношении к работе в целом.

«Большинство людей находятся в неправильной психологической позиции. То есть они говорят: «Я хочу дальше отдыхать, но вынужден работать». Это неправильная постановка вопроса. На самом деле люди хотят трудиться, приносить пользу себе, обществу, семье, зарабатывать деньги, но им что-то мешает. В этом и надо разобраться», — пояснил он.

Хорс пояснил, что человек, воодушевлённый своей работой, видит в ней долгосрочный значимый проект.

Ранее в Госдуме предложили сделать свободные новогодние выходные.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить