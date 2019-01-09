Эксперт дал рекомендации, как преодолеть «постпраздничную депрессию»

Психолог Евгений Фомин в беседе с телеканалом «360» рассказал, как безболезненно выйти из праздничного режима.

По словам эксперта, помогают спорт, сон и правильное питание.

«Чтобы преодолеть постпраздничную депрессию, во-первых, нужно восстановить свой физиологический ритм сна. Второе: необходимо восстановить свой привычный режим питания, исключить из рациона алкоголь», — сказал он.

Как отметил Фомин, обязательно следует подключить спорт, даже в самом лёгком режиме.

Со своей стороны, клинический психолог, эксперт по психологии здоровья Михаил Хорс в беседе с НСН заявил, что главная проблема не в праздниках, а в отношении к работе в целом.

«Большинство людей находятся в неправильной психологической позиции. То есть они говорят: «Я хочу дальше отдыхать, но вынужден работать». Это неправильная постановка вопроса. На самом деле люди хотят трудиться, приносить пользу себе, обществу, семье, зарабатывать деньги, но им что-то мешает. В этом и надо разобраться», — пояснил он.

Хорс пояснил, что человек, воодушевлённый своей работой, видит в ней долгосрочный значимый проект.

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