Эксперт дал рекомендации по новогоднему застолью

Руководитель клиники коррекции веса диетолог Алексей Ковальков в беседе с Inforeactor дал рекомендации по новогоднему застолью.

В частности, он посоветовал не голодать перед праздником, что не «набрасываться» на еду за столом.

Также рекомендуется подавать блюда порционно — в тарелках и пиалах, а не в огромных мисках. Желательно, чтобы и у гостей тарелки были небольших размеров, считает Ковальков.

«Положите мне и этого салатика, и этого, и вот там горячего. Разумеется, на маленькую тарелочку столько не поместится», — пояснил он.

Кроме того, по мнению эксперта, целесообразнее начать трапезу с горячего, а салаты и закуски подавать после — для тех, кто не наелся.

Ранее ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Алла Погожева в беседе с НСН дала рекомендации по блюдам для новогоднего стола.