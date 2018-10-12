Назван обладатель альтернативной Нобелевской премии по литературе
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Академия вела прямую трансляцию церемонии присуждения премии.
Отмечается, что награда присуждена Конде за исследование эпохи колониализма, ценностей традиций и культурного наследия.
Церемония награждения пройдёт 9 декабря.
Отмечается, что Новая академия была создана на фоне кризиса в Шведской академии.
В мае стало известно, что в Шведской академии приняли решение не вручать Нобелевскую премию по литературе в 2018 году на фоне скандала из-за сексуальных домогательств.
По данным The New York Times, в ноябре 2017 года 18 женщин заявили, что подверглись домогательствам со стороны фотографа Жан-Клода Арно, который тесно связан с академией.