Назван обладатель альтернативной Нобелевской премии по литературе

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Французская писательница, уроженка Гваделупы Мариз Конде стала обладательницей премии по литературе за 2018 год Новой академии.
Назван обладатель альтернативной Нобелевской премии по литературе
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Академия вела прямую трансляцию церемонии присуждения премии.

Отмечается, что награда присуждена Конде за исследование эпохи колониализма, ценностей традиций и культурного наследия.

Церемония награждения пройдёт 9 декабря.

Отмечается, что Новая академия была создана на фоне кризиса в Шведской академии.

В мае стало известно, что в Шведской академии приняли решение не вручать Нобелевскую премию по литературе в 2018 году на фоне скандала из-за сексуальных домогательств. 

По данным The New York Times, в ноябре 2017 года 18 женщин заявили, что подверглись домогательствам со стороны фотографа Жан-Клода Арно, который тесно связан с академией.

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