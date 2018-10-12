Назван обладатель альтернативной Нобелевской премии по литературе

Французская писательница, уроженка Гваделупы Мариз Конде стала обладательницей премии по литературе за 2018 год Новой академии.

Академия вела прямую трансляцию церемонии присуждения премии.

Отмечается, что награда присуждена Конде за исследование эпохи колониализма, ценностей традиций и культурного наследия.

Церемония награждения пройдёт 9 декабря.

Отмечается, что Новая академия была создана на фоне кризиса в Шведской академии.

В мае стало известно, что в Шведской академии приняли решение не вручать Нобелевскую премию по литературе в 2018 году на фоне скандала из-за сексуальных домогательств.

По данным The New York Times, в ноябре 2017 года 18 женщин заявили, что подверглись домогательствам со стороны фотографа Жан-Клода Арно, который тесно связан с академией.