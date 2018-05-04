Шведская академия отказалась от вручения Нобелевской премии по литературе в 2018 году
- Reuters
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«Шведская академия объявила, что Нобелевская премия по литературе 2018 года будет присуждена параллельно с награждением лауреатов в 2019 году», — говорится в сообщении.
В Фонде Нобеля решение отложить вручение премии поддержали.
The Nobel Prize in Literature 2018 has been postponed. The Nobel Foundation supports the Swedish Academy’s decision. Press release: https://t.co/eayNN3YgYv— The Nobel Prize (@NobelPrize) 4 мая 2018 г.
Отмечается, что данное решение принято на фоне того, что к академии «во всём мире ослабло доверие».
По данным The New York Times, в ноябре 2017 года 18 женщин заявили, что подверглись домогательствам со стороны фотографа Жан-Клода Арно, который тесно связан со Шведской академией.
В 2017 году Нобелевская премии по литературе была присуждена английскому писателю японского происхождения Кадзуо Исигуро.