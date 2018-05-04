Шведская академия отказалась от вручения Нобелевской премии по литературе в 2018 году

Шведская академия приняла решение не вручать Нобелевскую премию по литературе в 2018 году. Об этом говорится в пресс-релизе академии.

«Шведская академия объявила, что Нобелевская премия по литературе 2018 года будет присуждена параллельно с награждением лауреатов в 2019 году», — говорится в сообщении.

В Фонде Нобеля решение отложить вручение премии поддержали.

The Nobel Prize in Literature 2018 has been postponed. The Nobel Foundation supports the Swedish Academy’s decision. Press release: https://t.co/eayNN3YgYv — The Nobel Prize (@NobelPrize) 4 мая 2018 г.

Отмечается, что данное решение принято на фоне того, что к академии «во всём мире ослабло доверие».

По данным The New York Times, в ноябре 2017 года 18 женщин заявили, что подверглись домогательствам со стороны фотографа Жан-Клода Арно, который тесно связан со Шведской академией.

В 2017 году Нобелевская премии по литературе была присуждена английскому писателю японского происхождения Кадзуо Исигуро.