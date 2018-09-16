Харуки Мураками отказался от номинации на альтернативную Нобелевскую премию

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Японский писатель Харуки Мураками отказался от номинации на альтернативную Нобелевскую премию по литературе. Об этом сообщает Kyodo.
Харуки Мураками отказался от номинации на альтернативную Нобелевскую премию
  • Reuters

Отмечается, что автор связался с Новой академией Швеции и попросил исключить его из шорт-листа номинантов 2018 года.

Своё решение Мураками объяснил желанием «сконцентрироваться на написании книги и быть вдали от внимания медиа».

В мае стало известно, что Шведская академия приняла решение не вручать Нобелевскую премию по литературе в 2018 году на фоне скандала из-за сексуальных домогательств. 

По данным The New York Times, в ноябре 2017 года 18 женщин заявили, что подверглись домогательствам со стороны фотографа Жан-Клода Арно, который тесно связан со Шведской академией.

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