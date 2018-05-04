В Совете при Минкультуры оценили решение не вручать Нобелевскую премию по литературе

Председатель Общественного совета при Минкультуры России Юрий Поляков прокомментировал RT решение Шведской академии не вручать Нобелевскую премию по литературе в 2018 году на фоне скандала из-за сексуальных домогательств.

«Если уж и приостанавливать вручение, то приостанавливать надо было по другой причине: чтобы пересмотреть и чётче обозначить критерии присуждения. За редким исключением в последние десятилетия премии получали писатели, мягко скажем, не выдающиеся, а зачастую просто плохие, причём за какие-то политические шаги», — сказал он.

По его словам, «падение профессиональных критериев и требований просто зашкаливало в последние годы».

Поляков также добавил, что сама Нобелевская премия по литературе всегда носила оттенок политизированности, но со временем он только усиливался.

«Когда это было связано с именами наших писателей, присутствовал компонент большой геополитической игры. Я не против геополитической игры — она была всегда, но вы при этом не опускайте планку профессиональных требований», — подчеркнул Поляков.

Ранее Шведская академия сообщила, что Нобелевская премия по литературе 2018 года будет присуждаться параллельно с награждением лауреатов в 2019 году.