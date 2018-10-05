Фильм «Веном» собрал более 200 млн рублей в первый день проката в России и СНГ
- @VenomMovie
«Предыдущий рекорд принадлежал фильму «Человек-паук: Возвращение домой» — 138 млн рублей», — цитирует сообщение РИА Новости.
В августе Харди в ходе беседы с Total Film Magazine рассказал, что может сыграть ещё в двух фильмах о приключениях Венома — одного из самых известных антигероев вселенной Человека-паука.
Очередной релиз от Marvel стал одной из наиболее ожидаемых картин осени. Однако в преддверии премьеры фильма в России в сети появились негативные отзывы.
Что именно не понравилось публике и кинокритикам — в материале RT.