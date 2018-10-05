Фильм «Веном» собрал более 200 млн рублей в первый день проката в России и СНГ

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В первый день проката в России и СНГ фантастический фильм «Веном» с британским актёром Томом Харди в главной роли собрал более 200 млн рублей. Об этом сообщается на сайте студии Sony Pictures.
Фильм «Веном» собрал более 200 млн рублей в первый день проката в России и СНГ
  • @VenomMovie
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«Предыдущий рекорд принадлежал фильму «Человек-паук: Возвращение домой» — 138 млн рублей», — цитирует сообщение РИА Новости.

В августе Харди в ходе беседы с Total Film Magazine рассказал, что может сыграть ещё в двух фильмах о приключениях Венома — одного из самых известных антигероев вселенной Человека-паука.

Очередной релиз от Marvel стал одной из наиболее ожидаемых картин осени. Однако в преддверии премьеры фильма в России в сети появились негативные отзывы.

Что именно не понравилось публике и кинокритикам — в материале RT.

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