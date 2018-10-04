«Проходная комедия»: почему «Веном» раскритиковали зрители и киноэксперты

В российский прокат вышел фантастический боевик «Веном». Очередной релиз от Marvel стал одной из наиболее ожидаемых картин осени, а визит в Москву исполнителя главной роли Тома Харди ещё больше подогрел интерес к этой ленте. Однако предвкушение удовольствия от премьеры фанатам испортили появившиеся в сети негативные отзывы. Что именно не понравилось публике и кинокритикам — в материале RT.

4 октября в российский прокат вышел фантастический боевик «Веном», основанный на комиксах Marvel — приключениях журналиста Эдди Брока.

Согласно сюжету фильма, в тело Брока вселяется инопланетное существо, благодаря чему герой приобретает сверхъестественные способности. Однако обосновавшийся внутри него пришелец обладает не самым покладистым нравом, да и добрыми намерениями похвастаться не может: то и дело он пытается кого-нибудь убить или покалечить.

Рождение «Венома»

Впервые Веном появился в комиксе «Удивительный Человек-паук» (The Amazing Spider-Man) в 1988 году. Спустя несколько лет персонажа перенесли на экран: телекарьера симбиота началась в 1994 году с запуском на канале Fox Kids мультсериала «Человек-паук» (Spider-Man: The Animated Series). В 2007 году в прокат вышел «Человек-паук 3: Враг в отражении» (Spider-Man 3) — первый полнометражный фильм, в котором фигурировал симбиот. Тогда же Ави Арад, спродюсировавший большинство экранизаций Marvel, начал работу над сольным фильмом об инопланетном паразите.

© imdb.com

На согласование концепции картины ушло десять лет: официально о запуске проекта объявили лишь весной 2017 года. Постепенно был определён состав сценаристов — в их число вошли Скотт Розенберг («Воздушная тюрьма»), Джефф Пинкнер («Остаться в живых»), Тодд Макфарлейн («Великий Человек-паук»), Келли Марсел («Спасти мистера Бэнкса») и Уилл Билл («Охотники на гангстеров»). Режиссёрское кресло доверили создателю комедии «Добро пожаловать в Zомбиленд» Рубену Фляйшеру, а главную роль — звезде «Безумного Макса» Тому Харди.

В ходе пресс-конференции, которая состоялась в Москве в преддверии премьеры «Венома», Харди рассказал, что работа над картиной проходила легко и приятно. В частности, актёр похвалил свою коллегу Мишель Уильямс (она исполнила роль Энн) и Фляйшера. По словам Харди, режиссёр сумел сделать ленту смешной и динамичной, а образ антигероя — максимально соответствующим первоисточнику.

Актёр также подчеркнул, что концепция «Венома» гораздо сложнее, чем традиционное противостояние добра и зла.

«Обычно герой выбирает какую-то сторону. Но в случае с Веномом категорий добра и зла нет», — заявил Харди.

«Проходная комедия»

Визит Тома Харди в Москву подогрел и без того немалый интерес российской аудитории к релизу. Однако ажиотаж вокруг картины резко упал после первых оценок, выставленных кинокритиками.

© imdb.com

Рейтинг «Венома» на агрегаторе Rotten Tomatoes составляет всего 28% «свежести» (4,4 балла из 10). Из 39 представленных на сайте рецензий только 11 можно считать положительными.

«Первый сольный фильм о Веноме оказался (как и герой комикса во всех его негативных проявлениях) хаотичным, шумным и отчаянно нуждающимся в более сильной привязке к Человеку-пауку», — гласит вердикт критиков.

Джошуа Роткопф в обзоре для Time Out пишет, что «Веном» является «сплошной головной болью». По мнению журналиста, Фляйшер не должен был позволять картине «скатываться в проходную комедию» и подгонять её под формат PG-13 (просмотр нежелателен детям до 13-ти лет).

«Веном» недостаточно агрессивен, чтобы оправдать собственное существование», — отмечает Роткопф.

Другие критики полагают, что сценаристы просто поленились включить на полную мощность свою фантазию. Так, Тодд Маккарти в статье для The Hollywood Reporter обвиняет «Веном» в рутинности и будничности.

«Вдобавок ко всему и сценарий, и съёмки просто никакие во всех отношениях. Фильм выглядит как имитатор: «хочу быть, как», а не что-то настоящее», — пишет Маккарти.

Джастин Чанг (Los Angeles Times), в свою очередь, называет режиссуру Рубена Фляйшера «унылой и безрадостной».

В то же время рейтинг «Венома» на IMDb составляет 7 баллов из 10, а в заголовках зрительских рецензий звучат призывы игнорировать критику.

«Посмотрите фильм и проголосуйте в соответствии со своим мнением. По крайней мере этого картина заслуживает», — советует один из рецензентов.

В числе положительных сторон «Венома», на которых заостряли внимание зрители, — актёрская работа Тома Харди и диалоги главного героя со своей второй сущностью. В то же время комментаторы зачастую недовольны обилием неуместного юмора и отсутствием неожиданных поворотов сюжета, а также неудачным звуковым сопровождением и неуклюжим монтажом.

© imdb.com

Впрочем, как утверждают СМИ, не все оценки следует воспринимать всерьёз: репутацию фильма решили очернить фанаты певицы и актрисы Леди Гага. Они якобы намеренно принялись размещать негативные комментарии о фильме Marvel, чтобы зрители предпочли ему мюзикл «Звезда родилась» с Гага и Брэдли Купером в главных ролях (релиз этих картин был запланирован на один и тот же день).

«Идти стоит»

В четверг в соцсетях появились первые отзывы на «Веном» от зрителей из России. Мнения пользователей интернета разнятся. Некоторые комментаторы поддерживают заданный критиками настрой.

«Сходил на «Веном» в первый день премьеры. Я ничего особенного не ждал. Фильм построен по классической схеме: главный герой противостоит злодею. Всё же детский рейтинг не даёт персонажу полностью раскрыться. Жестокие сцены просто пропускают. Только Том Харди спасает фильм», — пишет один из пользователей Twitter.

Сходил на #Веном в первый день премьеры. Я ничего особенного не ждал. #Фильм построен по классической схеме- главный #герой противостоит злодею. Всё же детский рейтинг не даёт персонажу полностью раскрыться. Жестокие сцены просто пропускают. Только #Том#Харди спасает фильм. pic.twitter.com/XJ210G01mR — Игнат Колесников (@ignat160) 4 октября 2018 г.

«Веном», кстати, не так плох, как его малюют. Но да, до хорошего фильма ему далеко», — отмечает другой.

Тем не менее большинство зрителей заверяют, что новый блокбастер «незаслуженно хейтят».

«Посмотрел «Веном». Ожидания были слишком завышенные. Самую крутую сцену из трейлера «Мы — Веном» вырезали, а я её-то больше всего и ждал. Но! В целом фильм очень забавный и классный, сам симбиот очень круто отображён. Идти стоит, на мой взгляд. 7,5 из 10. Две сцены после титров», — советует пользователь соцсети.

Посмотрел «Веном», ожидания были слишком завышенные. Самую крутую сцену из трейлера «Мы – Веном» вырезали, а я её-то больше всего и ждал :(



НО! В целом фильм очень забавный и классный, сам симбиот очень круто отображён.



Идти стоит на мой взгляд.



7.5/10



2 сцены после титров — Максим Хорошев (@khoroshev) 4 октября 2018 г.

«Веном» — неплохой фильм, хотя некоторые шутки были немного неуместны. Сам Веном похож на большого ребёнка. Графика неплохая, но концовка немного расстроила», — пишут в Twitter.