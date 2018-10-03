Мюзикл с Леди Гага и долгожданный «Веном»: главные кинопремьеры этой недели

Четвёртого октября в российский прокат выйдут сразу три режиссёрских дебюта: свои первые полнометражные работы представили Брэдли Купер (он снял мюзикл с Леди Гага в одной из главных ролей), актёр Александр Горчилин (его авторству принадлежит нашумевшая «Кислота») и актриса и модель Ольга Зуева (драма с Данилой Козловским «На районе»). Над другими тремя картинами из нашей подборки работали режиссёры с именем. Так, зрители наконец увидят долгожданный «Веном» Рубена Фляйшера, титулованный «Чёрный клановец» Спайка Ли и комедию «Любовник моей жены» Даниеля Отоя. О главных кинопремьерах недели — в материале RT.

«Веном» (Venom)

История о журналисте, слившемся в единое целое с инопланетянином и, как следствие, превратившемся в антигероя Венома, значилась чуть ли не самой ожидаемой кинопремьерой это осени (а известие о приезде в Москву исполнителя главной роли Тома Харди ещё больше подогрело интерес к релизу среди российской аудитории). Впрочем, команде фильма не удалось оправдать ожидания по меньшей мере кинокритиков: более 75% представленных Rotten Tomatoes рецензий являются преимущественно негативными.

«Веном» не слишком плох, но определённо и не хорош. Он получился уклончиво посредственным и в результате — проходным», — так Крис Нашавати в обзоре для EW, пожалуй, резюмирует всё, что хотели сказать его коллеги.

«Чёрный клановец» (BlacKkKlansman)

На дворе 70-е годы XX века. Полицейские из Колорадо-Спрингс Рон и Флип входят в контакт с членами Ку-клукс-клана, чтобы время от времени срывать их планы и разваливать организацию изнутри. Занятие это само по себе не очень безопасное, но в случае с данными героями — вдвойне рискованное: Рон — чернокожий, а Флип — еврей. Впрочем, самое интересное начинается, когда Рон знакомится с активисткой, на которую, как ему кажется, готовит покушение ККК.

За чем стоит идти в кинотеатры, так это за «Клановцем». Это подтверждают факты: фильм получил сразу две награды на последнем Каннском кинофестивале (в том числе Гран-при жюри) и приз зрительских симпатий на кинофестивале в Локарно. Режиссёром этой искромётной комедии стал обладатель «Оскара» Спайк Ли, а роли в картине исполнили Джон Вашингтон, Адам Драйвер и Алек Болдуин.

«Звезда родилась» (A Star Is Born)

Звезда рождалась несколько раз, и каждый раз это событие сопровождалось вручением престижных премий в области кинематографа: первая картина под названием A Star Is Born ещё в 1938 году получила «Оскар» за лучший сюжет, вторая, в 1954 году, — «Золотые глобусы» за лучшие женскую и мужскую роли, а третья (1976 год) — сразу пять «Глобусов» (в том числе как лучший фильм). Лента 2018 года выпуска пока может похвастаться лишь специальной наградой на Венецианском кинофестивале. Но это только пока — новый мюзикл уже одарили массой восторженных отзывов как зрители, так и кинокритики. Хотя поначалу мало кто верил, что Брэдли Купер с первой попытки раскроет свои режиссёрские способности, а Леди Гага будет убедительна в качестве актрисы!..

Сюжет работы режиссёра Брэдли Купера повторяет предыдущие: знаменитый и состоятельный мужчина, чья карьера идёт под откос (в данном случае кантри-певец), встречает никому неизвестную, но чрезвычайно талантливую женщину (певицу). Он влюбляется в новую знакомую и помогает ей подняться на пьедестал. Но чем более успешной становится его возлюбленная, тем тяжелее он переносит собственное падение.

«Кислота»

Первая полнометражная режиссёрская работа актёра Александра Горчилина заставила аплодировать почти всех, кому посчастливилось увидеть её на фестивалях и пресс-показах. «Кислота» получилась по-юношески свежей и неизбитой (хотя, казалось бы, затрагиваемые в ней проблемы стары как мир), а ещё — красивой, неглупой и смешной.

Саша и Петя — молодые люди из поколения 20-летних. Они страдают от отсутствия в их жизни чего-то важного, а пустоту внутри пытаются заполнить вечеринками и наркотиками. Но после гибели близкого друга герои начинают осмысливать происходящее. Они задают себе вопросы, о которых должны были подумать ещё давно: «кто я» и «что я могу дать миру».

«Любовник моей жены» (Amoureux de ma femme)

Книжный редактор Даниэль уже много лет женат на учительнице и, кажется, вполне доволен сложившимися между ними отношениями. Однако идиллия резко рушится, когда домой к Даниэлю приходит лучший друг Патрик со своей новой возлюбленной, молодой и сексуальной испанкой Эммой. Едва Эмма переступает через порог, Даниэль теряет дар речи и погружается в мир грёз, где они с девушкой наслаждаются обществом друг друга. Время от времени герою приходится возвращаться с небес на землю, чтобы поддержать разговор во время ужина — ведь вечер ещё не окончен.

«Любовник моей жены» — четвёртая по счёту режиссёрская работа Даниэля Отоя. Он же исполнил в картине роль Даниэля. Роль супруги главного героя досталась Сандрин Киберлен, Патрика — Жерару Депардье, а Эммы — Адриане Угарте.

«На районе»

Широкая общественность знает Ольгу Зуеву преимущественно по её отношениям с Данилой Козловским и роли в фильме «Тренер» того же Козловского. Особо внимательные вспомнят героиню короткометражки Анны Меликян «Такое настроение, адажио Баха и небольшой фрагмент из жизни девушки Лены» или (нагуглят) пару эпизодических ролей. Впрочем, после выхода драмы «На районе» всё должно измениться: о режиссёрском дебюте Зуевой не написал только ленивый. И это ещё до выхода картины в прокат. Кроме того, спустя некоторое время по телевидению должны показать сериал о фотомоделях её авторства. Он, вероятно, вызовет не меньший ажиотаж.

Примечательно, что сюжет драмы «На районе» — отнюдь не женский: в фильме рассказывается о жизни двух друзей, занимающихся противозаконной деятельностью. Однажды героям предлагают слишком грязную (даже для них) работу. И от того, согласятся они на неё или нет, будет зависеть, какими людьми они станут.