Музыкальный критик рассказал о наследии Шарля Азнавура

Музыкальный критик Артур Гаспарян в беседе с RT рассказал о наследии Шарля Азнавура как музыканта и его вкладе в жанр французского шансона.

«На мой взгляд, трудно переоценить вклад Шарля Азнавура в жанр французского шансона — это один из столпов этого жанра, нового восприятия французского шансона эпохи XX века. Человек, который не только продолжил лучшие традиции этого жанра, но ещё и сказал абсолютно своё слово. Шарль Азнавур — это уже сама по себе величина, так же как Жак Брель, Сильви Вартан и другие исполнители французского шансона, которые стали классикой этого жанра, некими стандартами, на которые ориентируются очень многие исполнители. А французский шансон — это жанр неумирающий, это национальная французская эстрада, которая во Франции настолько же популярна, как русская песня или русская эстрада — в России», — сказал он.

Музыкальный критик также отметил, что певец до последнего дня не расставался с музыкой.

«Несмотря на то что было видно, что физически ему тяжело, эта «святая к музыке любовь», о которой пела и поёт Алла Пугачёва, она в нём в концентрированном виде всегда существовала. Он жил сценой, даже не в самом лучшем своём состоянии он мог отказаться от многих вещей, но только не от того, чтобы выйти на сцену и подарить своё творчество людям», — заключил он.

Французский шансонье Шарль Азнавур скончался на 95-м году жизни.