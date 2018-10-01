Ле Пен назвала Азнавура великим певцом и поэтом

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Лидер французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен прокомментировала кончину шансонье Шарля Азнавура.
Ле Пен назвала Азнавура великим певцом и поэтом
  • © Michal Kamaryt
  • globallookpress.com

«Великий певец и несравнимый поэт, он оставил нам репертуар непревзойдённого богатства. Все французы оплакивают его талант», — написала она в Twitter.

Шарль Азнавур умер 1 октября на 95-м году жизни.

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